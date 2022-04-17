أسقف بنى سويف يترأس صلاة أحد العشانين.. صور

بنى سويف ـ هانى فتحى

احتفل اليوم أقباط بني سويف بأحد الشعانين، حيث أقيمت القداسات بكافة كنائس وأديرة المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة بمختلف مدن وقري محافظة بني سويف.

وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها القداس الإلهي لأحد الشعانين، وذلك بكاتدرائية الشهيد العظيم مار مينا بشرق النيل بمحافظة بني سويف بمشاركة أباء الكنيسة القمص أبانوب صبحي والقس بنيامين ناشد والقس نحميا مشير وبحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

وأصدر الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها بيانا عبر صفحة الإيبارشية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بخصوص استقبال الكنيسة المهنئين فى عيد القيامة المجيد.

وذكر البيان، أنه نظرا لاستمرار حالة انتشار فيروس كورونا تعتذر الإيبارشية عن أي استقبالات رسمية أو شعبية صباح يوم عيد القيامة المجيد الموافق الأحد 24 أبريل.

وتابع البيان على أن تقتصر الاستقبالات على مساء يوم السبت الموافق 23 أبريل ليلة عيد القيامة المجيد خلال الوقت المخصص لذلك خلال القداس الإلهي فقط، وأن الإيبارشية تقدر محبة الجميع وحرصهم علي تقديم التهنئة بالعيد ولكنها تعلي سلامة الجميع.



أسقف بني سويف يترأس صلاة أحد العشانين (1)



أسقف بني سويف يترأس صلاة أحد العشانين (2)



أسقف بني سويف يترأس صلاة أحد العشانين (3)



أسقف بني سويف يترأس صلاة أحد العشانين (4)



أسقف بني سويف يترأس صلاة أحد العشانين (6)



أسقف بني سويف يترأس صلاة أحد العشانين (7)



أسقف بني سويف يترأس صلاة أحد العشانين (9)



أسقف بني سويف يترأس صلاة أحد العشانين (17)



أسقف بني سويف يترأس صلاة أحد العشانين (19)



أسقف بني سويف يترأس صلاة أحد العشانين (20)