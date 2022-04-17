اليوم السابع
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أسعار الفاكهة في مصر اليوم .. الموز بـ 8 جنيهات في الجملة

الأحد، 17 أبريل 2022 05:00 ص
أسعار الفاكهة في مصر اليوم .. الموز بـ 8 جنيهات في الجملة صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار الفواكه في الأسواق تراجعا لبعض الأصناف واستمرار تسجيل نفس مستويات الأيام الماضية لأصناف أخري، حيث سجل سعر البرتقال أبو سرة 6 إلى 8 جنيهات والبرتقال الصيفي 2.5 إلى 4 جنيهات واليوسفي 4 إلى 7 جنيهات.

وشهدت أسعار التفاح تسجيل 19 إلى 23 جنيها للأمريكي والإيطالي والتفاح الجلودن 16 إلى 20 جنيها والتفاح السوري واللبناني 12 إلى 18 جنيها وبلح الثلاجة 5 إلى 9 جنيهات.

وشهدت أسعار الجوافة تسجيل مستويات 4 إلى 9 جنيهات والفراولة 4 إلى 6 جنيهات والكنتالوب 5 إلى 10 جنيهات والمانجو المستورد السوداني 30 الي 60 جنيه، البطيخ وزن 8 إلى 10 كيلو يتراوح سعرها بين 40 إلى 50 جنيها والبطيخ زنة 6 إلى 8 كيلو يتروح سعرها بين 27 إلى 36 جنيها والبطيخ وزن 4 إلى 6 كيلو بسعر 16 إلى 24 جنيها.

وبلغ سعر الخوخ البلدي 10 إلى 20 جنيها والبرقوق المستورد 22 جنيها والكومثرى المستوردة 25 جنيها والنبق 13 إلى 15 جنيها والكيوي 20 جنيها والموز الصعيدي من 5 إلى 8 جنيهات.

 


فواكه

فاكهة

اسعار الفاكهه

اسعار الفواكه

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