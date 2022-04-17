اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أبريل 2022 12:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أجواء الموجة الحارة بالإسكندرية.. درجة الحرارة 38 والناس نزلوا البحر.. لايف وصور

الأحد، 17 أبريل 2022 12:04 م
أجواء الموجة الحارة بالإسكندرية.. درجة الحرارة 38 والناس نزلوا البحر.. لايف وصور أجواء الموجة الحارة بالإسكندرية
الإسكندرية ـ جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، فيديو لايف حول حالة الطقس بالإسكندرية ، من أجواء الموجة الحارة وهدوء حركة الأمواج مع تراجع حركة الرياح، وسجلت الإسكندرية اليوم 38 درجة فى العظمى و21 درجة فى الصغرى.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بقيم تصل 9 درجات على القاهرة،  ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و جنوب سيناء وشمال الصعيد و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد، القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وسانت كاترين العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.
 
أجواء الموجة الحارة بالإسكندرية (1)
 

أجواء الموجة الحارة بالإسكندرية (2)
 

أجواء الموجة الحارة بالإسكندرية (3)
 

أجواء الموجة الحارة بالإسكندرية (4)
 

أجواء الموجة الحارة بالإسكندرية (5)
 

أجواء الموجة الحارة بالإسكندرية (6)
 

أجواء الموجة الحارة بالإسكندرية (7)
 

أجواء الموجة الحارة بالإسكندرية (8)
 

أجواء الموجة الحارة بالإسكندرية (9)
 

أجواء الموجة الحارة بالإسكندرية (10)
 

 


حالة الطقس اليوم

حالة الطقس

حاله الطقس اليوم

حاله الطقس

الطقس غدا

حالة الطقس غدا

الارصاد الجوية

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

الطقس في القاهرة غدا

طقس غدا

حاله الطقس غدا

الطقس غدا في مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة