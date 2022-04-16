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86 مليون مواطن استفادوا من مبادرات الرئيس الصحية.. فيديو

السبت، 16 أبريل 2022 02:34 م
86 مليون مواطن استفادوا من مبادرات الرئيس الصحية.. فيديو مبادرة الرئيس 100 مليون صحة
كتب وليد عبد السلام

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نشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو يوضح عدد من المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي قدمت خدماتها لأكثر من 86 مليون مواطن، وساهمت في الكشف المبكر عن عدد من الأمراض وعلاجها، وذلك ضمن حملة 100 مليون الصحة، وتحت شعار "صحتك تهمنا.. صحتك مستقبلنا".

 
ومن أبرز المبادرات الرئاسية لعلاج المصريين :"مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، مبادرة فحص ولاج الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوى، مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد".
 
بالإضافة إلى:"مبادرة مستقبلنا في صحة أولادنا، مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس ، البرنامج الصحي لرعاية كبار السن ، مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد ، القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، فى وقت سابق تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 469 ألفًا و382 مواطنا، من خلال مستشفى الهلال التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك خلال 6 أشهر، في إطار حرص الوزارة على النهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين.

 


100 مليون صحة

مبادرة الرئيس

مبادرة صحة المرأة

اليوم السابع بلس

مبادرة الرئيس 100 مليون صحة

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