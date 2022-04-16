86 مليون مواطن استفادوا من مبادرات الرئيس الصحية.. فيديو

كتب وليد عبد السلام

نشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو يوضح عدد من المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي قدمت خدماتها لأكثر من 86 مليون مواطن، وساهمت في الكشف المبكر عن عدد من الأمراض وعلاجها، وذلك ضمن حملة 100 مليون الصحة، وتحت شعار "صحتك تهمنا.. صحتك مستقبلنا".





ومن أبرز المبادرات الرئاسية لعلاج المصريين :"مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، مبادرة فحص ولاج الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوى، مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد".

بالإضافة إلى:"مبادرة مستقبلنا في صحة أولادنا، مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس ، البرنامج الصحي لرعاية كبار السن ، مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد ، القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية".