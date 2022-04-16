43 قارئا مصريًّا يحيون ليالى رمضان بمختلف دول العالم.. بالأسماء

كتب ـ على عبد الرحمن

أوفدت وزارة الأوقاف المصرية 43 قارئًا مصريًّا لإحياء ليالى شهر رمضان 1443هـ بمختلف دول العالم ، منهم 26 قارئًا على نفقة الوزارة.

ونشرت الوزارة أسماء الأئمة الذين تم إيفادهم على نفقتها وهم:

كمال محمد على عبد الرحيم البرازيل

صبرى محمد عبد الرحيم الزغلي لبرازيل

أحمد محمد محمد الفرحاتي البرازيل

محمد صلاح عبد القادر البرازيل

حسن شحاته عثمان جمعة البرازيل

ياسر أبو القاسم عبد اللطيف الأرجنتين

كامل محمد جاب الله السيد أمريكا

محمد رمضان كمال محمود بوركينا فاسو

أحمد عبدالفتاح خليل عامر بوركينا فاسو

عبد الله السيد أحمد محمد كولومبيا

محمود حمدان محمد غلاب ألمانيا

محمد أحمد فتح الله ألمانيا

عبد الرحمن فرج حافظ ألمانيا

عزت السيد محمد علي ألمانيا

محمد لطفى نجاتي ألمانيا

حسنى السيد أحمد يوسف ألمانيا

يحيى محمد عبد الرحمن الهند

مصطفى السيد عبد النبي الهند

محمد محمد محيى الدين فنزويلا

ربيع أحمد أحمد عثمان فنزويلا

أحمد السيد صديق غريب فنزويلا

إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي بوليفيا

عبدالعليم طه عبدالعظيم علي بوليفيا

إسلام محمد إبراهيم أحمد نوح إيطاليا

محمود أحمد السعيد إيطاليا

محمد عبدالله باهي إيطاليا



وفيما يلى 17 قارئًا على نفقة الجهات الطالبة : طه إبراهيم عبدالحميد محمد محجوب ألمانيا

محمد أحمد حسن منجود البرازيل

محمد السعيد عبدالمطلب خلف الله البرازيل

محمود سليمان السيد عبدالصمد البرازيل

أبو بكر سليمان سليمان محمد بريطانيا

محمود فتحى على موسى بريطانيا

هانى عبد العزيز الحسينى أحمد سويسرا

عبد الله السيد إبراهيم السيد فرنسا

أيمن محمد فتح الله البرعي كندا

محمد المهدى نجاتى طه إسماعيل كندا

رمضان عبدالله موسى محمد موسى بلال كندا

بركات محمد أحمد جاد‏ كندا

إبراهيم السيد إبراهيم المتولي كندا

محمد إسماعيل نورالدين عطية بلغاريا

عبدالفتاح فاروق إبراهيم حمودة سويسرا

أحمد فهيم إبراهيم الغرباوي كندا

زين العابدين سعد محمود عبدالوهاب كندا