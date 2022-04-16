3 أيام تحت المياه.. استمرار البحث عن الطفلة الغارقة فى مصرف بالقليوبية.. لايف

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من قرية الحصافة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتى شهدت واقعة مؤسفة، إذ سقطت طفلة، تدعى سجدة، 3 سنوات، داخل رشاح القرية أثناء لهوها أمام الرشاح المقابل لمنزلها بالقرية، والتى لازالت حتى الآن لليوم الثالث على التوالى تحت الماء ولازالت أعمال البحث جارية.

وأشار الأهالى، إلى أنه جرى عمل سدود وسط مياه الرشاح كمحاولة منهم للعثور على جثمان الطفلة، بالإضافة إلى مشاركة مجموعات من الشباب فى القليوبية، فى البحث عن جثمان الطفلة، مناشدين بزيادة عدد الغواصين المشاركين فى أعمال البحث عن الجثمان.

وقال عم الطفلة، أن ابنة شقيقه سقطت فى مياه الرشاح أمس الخميس، حيث كانت تلهو مع ابن خالها أمام الرشاح وسقط من يدها كيس حلوى داخل الرشاح، وأثناء محاولتها العثور عليه سقطت داخل الرشاح.

وأشار خال الطفلة، إلى أن "سجدة" وحيدة والديها، وأن رشاح القرية شهد وقائع كثيرة مماثلة، موضحًا أن الرشاح يمثل خطورة كبيرة على الأهالى والأطفال، مطالبًا المسؤولين بعمل سور خشبى بطول الرشاح وعمل حاجز خرسانى لمنع تكرار الحوادث.

كان تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بتلقيه بلاغا بمصرع طفلة غرقًا برشاح بقرية كفر الحصافة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وتبين أن الطفلة تدعى "سجدة.ح"، 3 سنوات، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من جهودها لانتشال الجثة.