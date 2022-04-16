ولي العهد الأردنى يستقبل وفدا من الكونجرس الأمريكى

وكالات

استقبل نائب الملك الأردني وولي عهده، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وفدا من الكونجرس الأمريكي، برئاسة نائب رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد شيلبي.

وتناول اللقاء، الذي جرى في قصر الحسينية، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وأعرب ولي العهد الأردني، عن تقديره للولايات المتحدة على دعمها المتواصل للمملكة.

من جهتهم، أعرب أعضاء الكونغرس عن حرص بلادهم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، مشيدين بدور الأردن المحوري بقيادة الملك الأردني عبدالله الثاني في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني عبدالله الثاني كان قد أناب ولي عهده الحسين بن عبدالله الثاني، لإدارة شؤون البلاد بعد أدائه اليمين الدستورية وذلك قبيل توجهه إلى ألمانيا الأسبوع الماضي لإجراء عملية جراحية.