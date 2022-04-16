وزير الأوقاف: مسلسل الاختيار 3 كشف شيئا يسيرا من الدور الوطنى لأجهزتنا الأمنية

كتب على عبد الرحمن

واصل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تدويناته له عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حول مسلسل الاختيار 3، حيث قال جمعة فى تغريدة له منذ قليل: "تحية لجميع أجهزتنا الأمنية العين الساهرة على أمن الوطن وأمانه والتي أدت عملها بأمانة وشرف في أحلك الظروف ولم تساوم أبدا على أمن هذا الوطن".

وتابع جمعة:" وما زالت تعطي وستظل بإذن الله تعالى على وفائها لوطنها وفي عطائها المتواصل ، لقد كشف ‎مسلسل ‎الاختيار 3 شيئا يسيرا من دورها الوطني المقدر".

وقال جمعة فى تغريدات سابقة: "مسلسل ‎الاختيار 3 يكشف في حلقة الجمعة طبيعة تكالب الجماعة الإرهابية على السلطة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ، يؤكد ذلك التسجيل الذي أذيع على لسان ‎عبدالمنعم أبو الفتوح عن ‎حازم أبو إسماعيل بأن مجرد وصوله للسلطة مصيبة وكارثة، ولن ينسى التاريخ لحازم محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي".

كما قال جمعة:"مسلسل ‎الاختيار 3 يكشف الحقائق.. الفرقة 95 إخوان وبمعنى أدق 95 إرهاب التي كونها أسامة ياسين بتوجيه من خيرت الشاطر كانت أحد أهم الجرائم الإرهابية التي ارتُكبت في حق الوطن والتي انبثقت منها الكتائب الإرهابية مثل حسم وغيرها".

وتابع جمعة:" تسجيلات اتصال خيرت الشاطر بخالد مشعل تؤكد أن الجماعة لم تكن تؤمن على الإطلاق بنظام الدولة .. هذه التسجيلات تؤكد أن خيرت الشاطر كان هو الحاكم الفعلي وأن مرسي كان مجرد صورة لا يملك من الأمر شيئا في ظل سطوة الشاطر ونفوذه في الجماعة".

كما قال جمعة، إن من استمع في مسلسل الاختيار "حلقة الثلاثاء"، إلى تهديد رئيس الجماعة الإرهابية محمد مرسي العياط لأحد المصريين بأنه سيحشد له ثلاثين ألفا في ساعتين للقضاء عليه وعلى من معه يدرك أننا لم نكن أمام رئيس دولة بل أمام زعيم عصابة".

كما قال جمعة فى تغريدات سابقة: "مسلسل الاختيار كاشف لطبيعة الجماعة الإرهابية و شيء من مخططاتهم في محاولة الاستيلاء على كل مفاصل الدولة والتحكم فيها وفق مخططاتهم للسيطرة عليها مع سحق كل مخالفيهم كما يكشف بعض جوانب عنصريتهم المقيتة و أوجه خيانتهم للوطن".

وتابع وزير الأوقاف:" مسلسل الاختيار كشف إلى أي حد تعاملت جماعة الإخوان ورئيسها مع الدولة بنظام البلطجة وليس ذلك عليهم بغريب .. والمسلسل مجرد كاشف لطبيعتهم بالصوت والصورة التي لا نكران لأي منهما".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.