نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا تقلب أجندة بايدن بالداخل قبل انتخابات الكونجرس

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الحرب فى أوكرانيا أدت إلى زعزعة مشهد السياسة الخارجية العالمية، كما قلبت أيضًا الأجندة المحلية للرئيس الأمريكى جو بايدن في الداخل، وصرفت انتباه البيت الأبيض وساهمت في ارتفاع الأسعار التي أصبحت مصدر قلق كبير للأمريكيين قبل أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفى فى الكونجرس.

وبعد ثلاثة أشهر من تعهد بايدن في مؤتمر صحفي لمدة ساعتين بمواصلة القتال من أجل التعليم الجامعي ورعاية الأطفال والتعليم المبكر والعقاقير الطبية والبيئة، تضاءل جدول أعمال الرئيس المحلي بشكل كبير.

وقالت الصحيفة إن القتال في أوكرانيا أدى إلى تعطيل أسواق النفط العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز والتضخم في الولايات المتحدة ، وفي الوقت الحالي، دفع جانباً القضايا طويلة الأجل التي كان بايدن يأمل منذ فترة طويلة في أن تصبح حجر الزاوية في إرثه.

وأضافت أن الرئيس بايدن، الذي أمضى شهورًا في مفاوضات الكونجرس العام الماضي ، يقضي الآن المزيد من وقته في الاستجابة للأزمة العالمية التي سببتها روسيا، في الشهر الماضي، سافر إلى أوروبا لحضور أربعة أيام من الاجتماعات الطارئة مع الحلفاء، ومن المتوقع أن يحضر الرئيس قمتين أوروبيتين أخريين في مايو ويونيو.

وعند سؤاله عن الأهداف التشريعية للإدارة في مقابلة هذا الأسبوع ، قال رون كلاين ، رئيس موظفي البيت الأبيض ، إن الأهداف العديدة المقبلة تشمل مشروع قانون لدعم الابتكار الأمريكي وصناعة الموصلات ، وطلبات التمويل لمحاربة فيروس كورونا و مواصلة إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال كلاين في بودكاست استضافه تشاك تود من إن بي سي نيوز: "لدينا مجموعة من بنود جدول الأعمال من هذا القبيل" ، معترفًا بأن "التقويم لم يتبق منه سوى شهور عديدة في هذا العام".