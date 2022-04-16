اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نائبة رئيس وزراء أوكرانيا: روسيا تحتجز 700 من جنودنا وألف مدني

السبت، 16 أبريل 2022 05:37 م
نائبة رئيس وزراء أوكرانيا: روسيا تحتجز 700 من جنودنا وألف مدني الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني "إيرينا فيريشوك" اليوم السبت إن القوات الروسية تحتجز نحو 700 جندي أوكراني.

وأضافت فيريشوك حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه "فيما يتعلق بالجيش، لدينا أكثر من 700 من أسراهم ولديهم نفس العدد تقريبا"، مشيرة إلى أن قوات الكرملين تحتجز أكثر من ألف مدني نصفهم تقريبا من النساء.

وتابعت فيريشوك قائلة "ومن الواضح أننا سوف نعيد مرارا وتكرارا أننا لن نتبادل الجنود مقابل المدنيين، فهذا أمر محظور بموجب اتفاقيات جنيف.. لن نقوم بانتهاك القانون الإنساني الدولي، وبالتالي نطالب بالافراج عن المدنيين دون أي شروط ونقلهم إلى الجانب الأوكراني".

 


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