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ميرور: روسيا تحظر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون من دخول أراضيها

السبت، 16 أبريل 2022 11:47 ص
ميرور: روسيا تحظر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون من دخول أراضيها بوريس جونسون
ريهام عبد الله

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كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن روسيا فرضت عقوبات على بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، وتم فرض العقوبات من قبل الكرملين، إذ أدرجه في "قائمة الإيقاف" الروسية الرسمية، وهو ممنوع الآن من دخول البلاد.

ة ميرور البريطانية
صحيفة ميرور البريطانية

 

وفى سياق آخر أزمات متتالية يتعرض لها رئيس الوزراء البريطاني كان آخرها تحقيقات الشرطة في سلسلة من الحفلات التي أقيمت في داونينيج ستريت مقر رئاسة الوزراء خلال فترة إغلاقات كورونا، واتهم فيها بوريس جونسون بخرق القواعد بعد تحقيقات سو جراي كبيرة الموظفيين الحكوميين في وايتهول التي اثبتت المخالفات.

وقالت صحيفة ميرور إنه من المحتمل أن تفرض الشرطة ثلاث غرامات إضافية على رئيس الوزراء لحضوره حفل وداع لمدير اتصالاته السابق ، لي كاين، وقال مصدر مقرب من التحقيق للصحيفة ، إن حدث 13 نوفمبر يعتبر أخطر خرق للوائح فيروس كورونا من بين الحفلات التي حضرها رئيس الوزراء.

وأفادت تقارير أن جونسون من المقرر أن يتلقى ما لا يقل عن أربع غرامات إجمالاً وهو ما سيعرضه للمزيد من التهديد عندما يعود النواب إلى وستمنستر من العطلة الأسبوع المقبل.

وتشمل تلك الحفلات حدث عقد في مايو 2020 ، والتجمع في نوفمبر في شقة جونسون مع زوجته في يوم رحيل دومينيك كامينجز ، وحدث المغادرة السيد كاين.

وقال مصدر للصحيفة: "هذه ليست الغرامة الوحيدة التي يحصل عليها جونسون"، حيث يعتقد أيضًا أن حفل الكحول في يوم 13 نوفمبر من الممكن ان يغرم بسببه على الرغم انه غير معروف ما اذا كان رئيس الوزراء تناول المشروبات.

في المجموع ، تحقق سكوتلانديارد في 12 حدثًا بين مايو 2020 وأبريل من العام الماضي كان جونسون حاضرا في 6 منهم.

من جانبه، أكد آدم فاجنر، المحامي والمسؤول الأعلى عن اللوائح، أن رئيس الوزراء قد يدفع في النهاية أكثر من 10 آلاف جنيه إسترليني إذا تلقى إخطارات متتالية بغرامة ثابتة (FPNs) من شرطة العاصمة.

وقال المسئول لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أن هناك المزيد من [الغرامات] التي يتعرض لها ، على الأرجح"، وأضاف: "إذا حضر رئيس الوزراء ست تجمعات ، خمسة منها معرض لخطر جسيم بالحصول على إنذار بغرامة ثابتة. إذا تلقى إشعارًا بغرامة ثابتة بالترتيب، عن كل واحدة ، فقد ينتهي به الأمر بدفع أكثر من 10 الاف جنيه إسترليني ".

واقترح فاجنر أن الغرامات كانت احتمالًا جيدًا لبعض الأشخاص الذين يحضرون حفلة عيد الميلاد في 18 ديسمبر 2020 ، وتجمع 13 نوفمبر في شقة رئيس الوزراء في داونينج ستريت - ويعتقد أن جونسون حضرهما.

وأشار المحامي أيضًا إلى أن العديد من أحداث توديع الموظفين في داونينج ستريت ، والتي يُعتقد أن رئيس الوزراء قد حضر بعضها ، هي من بين الأحداث التي من المحتمل أن تفرض الشرطة غرامات عليها.

 

 

 


بوريس جونسون

بريطانيا

رئيس الوزراء البريطانى

روسيا

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