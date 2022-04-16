مطبخ الخير بالمنوفية.. يقدم 300 وجبة ساخنة للصائمين يوميا فى رمضان.. لايف

المنوفية - محمد فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع مجموعة من الشباب بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، يقومون يوميا بتوزيع مايقرب من 300 وجبة فطار ساخنة على الأهالى غير القادرين فى شهر رمضان.

وقال إسلام سعيد الشقيدى منسق الفريق مجموعة من الشباب: "نحن مجموعة من الشباب نعمل فى صمت وأطلقنا على أنفسنا اسم فريق أسلوب حياة بقريتنا دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية".

وأشار إلى أنهم أسسوا تجمعهم منذ ما يقرب من 5 سنوات لمساعدة غير القادرين من أهالى القرية، سواء كان عن طريق جمع التبرعات أو التواصل مع الجمعيات الكبرى على مستوى الجمهورية.

وأضاف منسق عام الفريق نعمل على مدار6 سنوات واعتاد متطوعوا فريق أسلوب حياة أن تبدأ بشائر شهر رمضان المبارك معهم بتنفيذ مشروع إفطار صائم الخاص بتجهيز وجبات إفطار ساخنة لإفطار المحتاجين خاصة الأرامل والمطلقات وكبار السن غير القادرين على إعداد وجبة الإفطار لأنفسهم من قرية دمليج وكفر دمليج والهيشه التابعين لمركز منوف بمحافظة المنوفية".

ونقوم بطهى الطعام بمشاركة طباخ وأعضاء الجروب يوميا والوجبة هى عبارة ربع فرخة وأرز وخضار وحلوى ونبدأ التوزيع فى تمام الساعة الخامسة عصرا على الأسر لكى يكون الأكل طازة وساخن".

ويضيف طارق عبد الله أبو خيشة المسؤل على مشروع إفطار صائم نعمل على توصيل الوجبات لـ300 أسرة بالقرية، العزب التابعة لها عن طريق الدليفرى المجانى، حيث يقوم أعضاء الفريق بتقسيم أنفسهم إلى مجموعات للتوزيع على مستوى القرية بأكملها وتوصيل الوجبات إلى المنازل، وأن الفريق يشارك فى توصيل المياه لغير القادرين، وتسديد ديون الغارمين بمشاركة التبرعات من أهالى القرية والقرى المجاورة.