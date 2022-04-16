مصرع شاب خلال فضه مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه خلال تدخله لفض مشاجرة بين عدد من الأشخاص في إحدى قرى البدرشين، بسبب خلافات الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية، ونقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه تدخل لفض مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، وخلال محاولته فض المشاجرة، تعرض لاعتداء مما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

تم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.