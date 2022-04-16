مصادر: المحامى نبيل أبو شيخة محبوس على ذمة قضية أمن دولة عليا تعود لـ2021

كتب محمود عبد الراضي

أكدت مصادر أمنية أن المحامي نبيل أبو شيخة، الذى ألقى القبض عليه مؤخراً، محبوس على ذمة قضية حصر أمن دولة عليا تعود إلى عام 2021، مشيراً إلى إن قرار القبض عليه، جاء تنفيذاً لقرار جهات التحقيق في القضية.

وقالت المصادر أن جهات التحقيق أصدرت قرارًا بحبس نبيل أبو شيخة 15 يومًا على ذمة القضية، لافتاً إلى إنه تم إيداع أبو شيخة بسجن شبين.

ونفت المصادر كافة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ربطت القبض على المحامى نبيل أبو شيخة وحبسه، بما نشره من تدوينات على موقع فيسبوك، انتقد خلالها أداء الفنان ياسر جلال مسلسل "الاختيار 3"، وقال المصدر إن تلك الأنباء عارية تمامًا عن الصحة وليست لها علاقة بالواقع.