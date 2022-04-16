اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أبريل 2022 03:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مركز المصالحة الروسى: الدفاعات السورية أسقطت واحدا من الصاروخين الإسرائيليين

السبت، 16 أبريل 2022 02:00 ص
مركز المصالحة الروسى: الدفاعات السورية أسقطت واحدا من الصاروخين الإسرائيليين سوريا - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الدفاع الجوي السوري أسقط صاروخا واحدا من الصاروخين الموجهين اللذين أطلقهما الطيران الإسرائيلي على دمشق يوم الخميس.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، في بيان له يوم الجمعة، إن "مقاتلتين تكتيكيتين للقوات الجوية الإسرائيلية من نوع "إف-16" قامتا بين الساعة 23:03 و23:10 يوم 14 أبريل، انطلاقا من أجواء الجولان، بتوجيه ضربة بصاروخين موجهين على مواقع في ريف دمشق".

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت صاروخا واحدا بنظام "بوك إم 2 أيه" الصاروخي الروسي الصنع.

وأكد أن الضربة أسفرت عن إلحاق أضرار بمستودع، دون وقوع أي خسائر بشرية في صفوف العسكريين السوريين والروس.


سوريا

اخبار سوريا

مركز المصالحة الروسى

اسرائيل

دمشق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العالم هذا المساء.. زيلينسكى يعلن زيارة جونسون لكييف.. تراجع ماكرون فى استطلاعات الرأى.. قصف إسرائيلى على المنطقة الوسطى فى سوريا.. البيت الأبيض: قرار استيراد النفط الروسى من عدمه تختص به كل دولة على حدة

السبت، 09 أبريل 2022 10:20 م

قصف إسرائيلي على المنطقة الوسطى في سوريا.. ودمشق تعلن التصدى للصواريخ

السبت، 09 أبريل 2022 08:10 م

اليونيسف تحذر من خطورة الهجمات العسكرية على المدارس فى سوريا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 11:09 ص

سبوتنيك: مقتل 7 من "قسد" شرق سوريا

السبت، 02 أبريل 2022 04:00 ص

العراق يسقط فى فخ التعادل مع سوريا بتصفيات كأس العالم 2022

الثلاثاء، 29 مارس 2022 06:12 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة