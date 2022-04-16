مرشح الأوقاف من ذوى الهمم يحصل على المركز الثانى فى مسابقة دبى للقرآن الكريم

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، حصول مرشحها من ذوى الهمم المتسابق نادي سعد جابر، على المركز الثاني في مسابقة دبي العالمية للقرآن الكريم،

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن المتسابق نادي سعد جابر، حصل على المركز الأول في الفرع الثالث - ذوي الهمم - في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم التي عقدت في القاهرة ديسمبر 2021م .

والتقى "تليفزيون اليوم السابع"، نادي سعد جابر، في وقت سابق بعد حصوله على المركز الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرون، فى الفرع الثالث الخاص بحفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قال :"وٌلدت كفيفا، قد يحجب عن الإنسان نعمة لأجل نعمة العلم، فحجب نعمة البصر عني دفعتني لحفظ كتاب الله عز وجل، وأعاننى الله على حفظ كتابه".

وأضاف نادى سعد: "كانت أسرتي تعينني على حفظ القرآن الكريم ومراجعته وبعد أن أنهيت حفظ القرآن، بدأت في تعلم أحكامه والقراءات القرآنية ثم اشتركت في العديد من المسابقات القرآنية وحصلت على العديد من الجوائز"، لافتا إلى أنه يدرس في الفرقة الرابعة كلية الشريعة والقانون، قائلاً:"أتمنى أن أكون أستاذا في الكلية"، لافتا إلى أنه يتأثر كثيرا بقراء القرآن الكريم القدامى مثل: "الشيخ محمد رفعت والشيخ محمود خليل الحصري، فهؤلاء حينما يقرأوا فكأن المصحف ينطق"

ولفت نادي سعد جابر، الحاصل على المركز الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرون، إلى أن أسهل طريقة لحفظ كتاب الله عز وجل أن يكون هناك مراجعة مستمرة مع الحفظ، قائلاً: "كتاب عزيز ومن عزته أن يتخلى عمن يتخلى عنه"