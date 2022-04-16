ليبيا.. حشود عسكرية في العاصمة مع استعداد باشاغا لاستلام مقار الحكومة

وكالات

تشهد العاصمة الليبية طرابلس، السبت، تحركات مكثفة لتشكيلات مسلحة جنوبي طرابلس وسط استنفار أمني مشدد.



وذكرت مصادر أمنية أن هذه الكتائب تابعة لعدد من المجموعات المسلحة من مدينة الزنتان والزاوية، وأشارت إلى أن هناك قوات تابعة لمدير إدارة الاستخبارات العسكرية وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي‎ تستعد لدخول طرابلس.



وكان رئيس حكومة الليبية المقال من مجلس النواب عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيراً الدفاع، عيّن في 2021 اللواء أسامة جويلي‎ مديرًا لإدارة الاستخبارات العسكرية.



وقالت المصادر إن التحركات العسكرية التي تشهدها طرابلس في الساعات الماضية "يأتي ترتيباً لدخول رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا واستلام مهامه".



وبالتزامن تشهد العاصمة الليبية إغلاقاً لعدد من الشوراع منها طريق الشط والخلة وزاوية الدهماني، وسط إنتشار لعدد من للآليات العسكرية