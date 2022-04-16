كبسولة × القانون.. 4 حالات يتم فيها وقف تنفيذ العقوبة

كتب إيهاب المهندس

يوجد 4 حالات يتم فيها وقف تنفيذ العقوبة على المتهم طبقا للقانون، وهذه الحالات مختلفة ومنها.

1ـ إذا كانت المحكوم عليها حامل في الشهر السادس ، فيجوز تأجيل تنفيذ العقوبة حتي تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.

2 ـ إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض قد يهدد حياته.

3_ إذا أصيب المحكوم عليه باضطراب عقلي، ففي هذه الحالة يجوز للنيابة العامة بوضعه في مستشفي الأمراض النفسية وستحسب مدة وضعه في المستشفى من مدة العقوبة.

4ـ في حال كون الزوج والزوجة متهمين ومحكوم عليهم بالحبس وعندهم أبناء لم يتجاوزا خمـس عشرة سنة، يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة علي "أحد الزوجين" لحين الإفراج عن الآخر.