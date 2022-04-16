قرية بسيطة تضرب مثالا فى الكرم.. أهالي قرية الوفاء يفطرون الصائمين بطريق العاشر

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع ، بث مباشر بعنوان " قرية بسيطة لكن في الكرم مفيش بعدة كدا .. أهالي قرية الوفاء الامل يفطرون الصائمين بطريق العاشر" ، رصد فيه كرم الشراقوة من أهالي القرية .

قرية الوفاء والأمل من القري البسيطة علي طريق " بلبيس / العاشر من رمضان " ، الا انها منذ نشأتها وهي يتعاون اهلها كل عام لافطار الصائمين .

يقول الحاج سمير قبطان ، ان القرية عمرها حوالي 20 سنه ، وانه من أوائل سكانها هو واسرته ، منذ انتقالهم اليها و نحن نقيم مائدة افطار ، حيث هي عادة اهلنا في قريتنا الام سلمنت التابعة لمركز بلبيس .

ويكمل لطفي علام ان كل عام يحرص الحاج سمير علي تجميع اهل الخير ، من اجل اقامة المائدة ، الي جانب توزيع علي طريق الركاب و السيارات التي تقل عمال الورديات بالمصانع و المسافرين .

و يضيف عادل الملط، اننا في قريتنا الأم سلمنت نشأ علي حب الخير و الكرم و ضرورة افطار الصائمين طوال الشهر الكريم ، و ان هذه العادة الطيبة انتقلت الي قرية الوفاء الامل ، حيث يعد الحاج سمير قبطان هو جندي مجهول الذي يتولي هو المطوعين الأعداد والتوزيع ، هو فعل الخير الذي نحرص عليها لزرعها في ابناءنا من جيل الي حيل .