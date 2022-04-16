اليوم السابع
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قرية بسيطة تضرب مثالا فى الكرم.. أهالي قرية الوفاء يفطرون الصائمين بطريق العاشر

السبت، 16 أبريل 2022 07:47 م
قرية بسيطة تضرب مثالا فى الكرم.. أهالي قرية الوفاء يفطرون الصائمين بطريق العاشر
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم تلفزيون اليوم السابع ، بث مباشر بعنوان " قرية بسيطة لكن في الكرم مفيش بعدة كدا .. أهالي قرية الوفاء الامل يفطرون الصائمين بطريق العاشر" ، رصد فيه كرم الشراقوة من أهالي القرية .
 
 
قرية الوفاء والأمل من القري البسيطة  علي طريق " بلبيس / العاشر من رمضان "  ، الا انها منذ نشأتها وهي يتعاون اهلها كل عام لافطار الصائمين .
يقول الحاج سمير قبطان ، ان القرية عمرها حوالي 20 سنه ، وانه من أوائل سكانها هو واسرته ، منذ انتقالهم اليها و نحن نقيم مائدة افطار ، حيث هي عادة اهلنا في قريتنا الام سلمنت التابعة لمركز بلبيس .
 
ويكمل لطفي علام  ان كل عام يحرص الحاج سمير علي تجميع اهل الخير ، من اجل اقامة المائدة ، الي جانب توزيع علي طريق الركاب و السيارات التي تقل عمال الورديات بالمصانع و المسافرين .
 
و يضيف عادل الملط، اننا في قريتنا الأم سلمنت نشأ علي حب الخير و الكرم و ضرورة افطار الصائمين طوال الشهر الكريم ، و ان هذه العادة الطيبة انتقلت الي قرية الوفاء الامل ، حيث يعد الحاج سمير قبطان هو جندي مجهول الذي يتولي هو المطوعين  الأعداد والتوزيع ، هو فعل الخير الذي  نحرص عليها لزرعها في ابناءنا من جيل الي حيل .
 
 
 

الشرقية

طريق العاشر

قرية الوفاء والأمل

كرم الشراقوة

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