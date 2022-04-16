ضبط جرائم أموال بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود لملاحقة الجرائم بشتى صورها وأنواعها حيث تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (50) متهم ، وبحوزتهم ( 32 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 32 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (33) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (3708) حكم قضائى متنوع، وضبط (327) قضية متنوعة.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (501) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الغربية - الدقهلية – دمياط – بنى سويف – القليوبية – الشرقية – السويس – المنيا – بورسعيد – المنوفية – كفر الشيخ – الأقصر – سوهاج – جنوب سيناء – قنا – البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح – البحيرة – أسوان – الوادى الجديد) ، وبحوزتهم (310 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (987) قطعة سلاح نارى أبرزها (88 بندقية آلية – 138 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 39 مسدس – 722 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 108 خزينة)، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بداخلها (بندقية ضغط هواء – أدوات وأجزاء التصنيع)، وضبط (1049) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (7) تشكيلات عصابية ضموا (33) متهم إعترفوا بإرتكاب (31) حادث سرقة متنوع، وضبط (61) قضية أحداث، وإعادة (11) سيارة مُبلغ بسرقتها .

وكشفت أجهزة الامن غموض (58) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (97) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (494326) حكم قضائى ، بينها (2040) حكم جناية ، و(174096) حكم حبس، و(247316) حكم غرامة، و(70874) مخالفة.

وشنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (8998 قضية تموينية متنوعة) .. أبرزها ضبط (148) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (2092 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 282420جنيه)، وضبط (11) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (2340 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8839) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت أكثر من (2311٫802) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (328) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (907٫251 طن- 344361 عبوة غذائية – 44349 قطعة متنوعة) ، وكذا ضبط (89) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (33٫764 طن – 322 عبوة زيت طعام- 57 بطاقة ذكية)، وضبط (94) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (676,600 طن – 14500لتر – 190452 عبوة – 176 إسطوانة)، وضبط (10) قضايا فى مجال حجب مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (152٫750 طن)، وضبط (9) قضايا بيع مواد بناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت (518,127 طن )، وضبط (808) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر .. بمضبوطات بلغت (284٫684 طن – 4800 لتر – 17489 عبوة متنوعة – 447258 قطعة – 875 إسطوانة بوتاجاز)، وضبط (2073) مخالفات المخابز ..بمضبوطات بلغت (1٫349 طن – 1900 قطعة).

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (84570) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (71,345,210) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (1652) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (1,613,947,290) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (3,134,003) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (102) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (94,234,954 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط عدد (101) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بمضبوطات بلغت (43,960,100 مليون جنيه مصرى – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 46,274,854 مليون جنيه).. بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (90,234,954 مليون جنيه).

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (4) متهمين ، لإرتكابهم (5) وقائع، وضبط (1399) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة – أموال عامة).

ونجحت مباحث المصنفات في ضبط (272) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (181) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات: (ضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من المقاهى والكافيتريات تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى - محال "بلاى ستيشن" تقوم بإستخدام إسطوانات "الليزر" مُقلدة ومنسوخة وبدون ترخيص) ، وكذا ضبط (91) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (5727) تمثلت فى (نسخ من كتب بدون تصريح طباعة أو تداول وكتب قانون وملازم دراسية لمواد مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وتمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط (659) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1400) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و(284) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و(177) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و(34) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (481) لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (980) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت (4406) أرجيلة، وغلق (3508) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (42898) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (42731) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (167) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1404) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (259,178 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (180٫538 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (38٫494 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (20٫430 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (7٫2 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (397 جرام)، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (200 جرام)، و (64,967 ألف قرص مؤثر مخدر) و ( 16,589 قرص ترامادول مخدر) و (12,356 قرص كبتاجون مخدر)، وضبط (2) قضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (51) مليون جنيه ، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (26,000,000 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (5) قضايا بإجمالى (6) متهمين .. بمضبوطات بلغت (425 كيلو جرام).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (279630) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (41421 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2564 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (480 سيارة – 61 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (13044) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (191) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (614) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات، وفحص (469) مركبة وتبين مخالفة (14) مركبات لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3691) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (159) سائق منهم.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (40) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية) ، وكذا (64) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية).

وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (506) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.