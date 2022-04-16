اليوم السابع
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ضبط المتهمين بإلقاء أكياس مياه على المواطنين

السبت، 16 أبريل 2022 12:32 م
ضبط المتهمين بإلقاء أكياس مياه على المواطنين قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى

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عقب تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن وفاة أحد المواطنين حال ملاحقته بعض الصبية لقيامهم بإلقاء أكياس مملؤة بالمياه على مجموعة من الأشخاص بالإسماعيلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.
 
عقب رصد تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الصبية بالإسماعيلية بإلقاء أكياس من المياه على بعضهم، بقصد المزاح وقيام أحدهم بإلقاء كيس على مجموعة من الأشخاص الجالسين بأحد المحال، على إثر ذلك قام أحد الجالسين بالعدو خلفهم وأثناء ذلك أصُيب المذكور بأزمة قلبية وتوفى، وأمكن تحديد الصبية مرتكبى الواقعة (ثلاثة أحدث – مقيمين بمحافظة الإسماعيلية).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وأولياء أمورهم، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة أثناء قيامهم باللهو، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإسماعيلية

القبض على المتهمين بإلقاء اكياس المياه

مياه على المواطنين

اخبار الحوادث

امن الإسماعيلية

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