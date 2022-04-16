صور.. حملات ليلية بمدن كفر الشيخ للنظافة ورصف الطرق وإصلاح كسر بخط مياه

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ حملات النظافة العامة ورفع التراكمات من مخلفات القمامة ليلا، ورصف الطرق بعدد من المدن ، وإصلاح خط طرد مياه،تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع مستوى الخدمات وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

تابع وائل فرج رئيس مدينة برج البرلس أعمال رفع مخلفات القمامة من شوارع المدينة ليلا وذلك من خلال رفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح، وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والطريق العام، لرفع كفاءة أعمال النظافة اليومية للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين مشدداً بالتواصل مع المواطنين ميدانيا.

وتابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، برفع القمامة والمخلفات إلي المقلب الرئيسي، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج ومازال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من اعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة بكنس الشوارع وتفريغ صناديق القمامة، والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية.

كما شدد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، تكثيف أعمال النظافة والإنارة اليومية خلال شهر رمضان المبارك، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، برفع المخلفات اليومية، وتفريغ الصناديق من الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع مناطق المدينة، بواسطة معدات الحملة الميكانيكية، إلى جانب إزالة الأتربة من الشوارع والطرق الرئيسية خلال حملة نظافة مكثفة ليلية، وإصلاح خط مياه 6 بوصة "كوم الحجنة – إبشان"، وردم اعمال الحفر الناتجة عن كسر خط مياه 16 "إبشان – الكراكات"، بالإضافة إلى المرور علي بعض المصالح الحكومية لمتابعة انتظام العمل بها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال الرصف بشوارع المدينة حيث يتم متابعة أعمال الرصف والعمل بشارع المحكمة ليلا، كما تابع أعمال النظافة الليلية،ورفع المخلفات، كما تابع محطة مياه كحيلو وروافع الصرف الصحي بسيدى سالم والمستشفى المركزى بسيدى سالم للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من حضور النوبتجية الليلية بهم والقيام بعملها على أكمل وجه.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض ، مسح وتمهيد الطريق، وأعمال النظافة ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، واستكمال مسح المخلفات أولا بأول بمدخل المدينة بالتزامن مع أعمال التجميل.

كما تابع السيد عبد الستار ، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة الإنارة العامة، و تركيب أضواء بيبى لايت بمدخل المدينة بالتزامن مع أعمال التجميل وتطوير الأرصفة وأعمال اللمسات النهائية لأعمال الدهانات بشارع الشركات.

وتابع اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، سير العمل بمنظومة النظافة ليلا بشوارع المدينة ومتابعة خطوط سير المعدات بالمدينة، ورفع كفاءة شبكة الإنارة العامه، وتابع أعمال النظافة بقرية أبو دراز، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود خاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك والتواصل المستمر مع المواطنين وحل مشاكلهم فورا وأضاف بأن الوحدة في تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه.

تابع علي سلامه، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة المتولد اليومى من القمامة ورفع التراكمات والمخلفات ونقلها للمقلب العمومى، لرفع مستوى الخدمات، وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة ، مشدداً على رفع كفاءة أعمال النظافة اليومية والتواصل مع المواطنين ميدانيا، واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية بالمدينة وخاصة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والميدان.



اعادة رصف الطرق



تمهخيد الطرق ليلا بسيدي سالم



تهميد الطرق لاعادة رصفها



جانب من حملات النظافة



جانب من رفع المخلفات ليلا بفوه



جانب من رفع المخلفات



رفع القمامة ليلا بفوه



رفع المخلفات ليبلا



رفع المخلفات ليلا بالبرلس



رفع المخلفات ليلا ببيلا



رفع المخلفات ليلا بفوه



متابعة اعمال النظافة