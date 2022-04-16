سكان عمارة يتجمعون على مائدة إفطار فوق السطوح بالإسكندرية.. لايف

الاسكندرية أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا من مائدة إفطار مميزة، تجمع سكان منطقة بالإسكندرية، فهى عادة سنوية يحبها الأهالى منذ 12 عاما وتستمر حتى الآن.

وتقول رانيا نسيم، أن الفكرة بدأت منذ 12 عاما يجتمع فيها السكان جميعا مرة كل عام لنشر الحب والتسامح والألفة بين الجميع، وأن التجمع توقف فى عام 2020 حيث فترة تفشى فيروس كورونا، حفاظا على سلامة الجميع، فتوقفوا عن التجمع ولكن بعدها استأنفوا النشاط من جديد.

وأشارت إلى أن كل أسرة تقوم بطهى طعام والتجمع على تناوله أعلى العقار ويتشاركون ويتبادلون الطعام بينهم.