اليوم السابع
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سقط داخل الملعب.. وفاة شاب أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه بقنا

السبت، 16 أبريل 2022 02:45 م
سقط داخل الملعب.. وفاة شاب أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه بقنا الشاب محمد عبد المنعم
صابر سعيد

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خيم الحزن أرجاء مدينة قنا، حالة بعد وفاة شاب أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه وسقوطه على أرض الملعب نتيجة هبوط في الدورة الدموية فارق على إثره الحياة وكان يتمتع بأخلاق حسنة.

وتوفي الشاب محمد عبد المنعم، أثناء لعب مباراة  كرة قدم مع أصدقائه على أحد ملاعب المدينة، حيث سقط على الأرض أثناء اللعب وحاول أصدقائه انعاشه ولكن دون جدوى.

وشيع أهالي مدينة قنا جثمان الشاب وسط حالة من الحزن وذلك لما يتمتع به من أخلاق حسنة وتعامل طيب مع الجميع، حيث أوضح أحد أصدقائه أنه بعد سقوطه علي الأرض ومحاولة انعاشه ذهبوا به إلى المستشفى وأخبروهم أنه فارق الحياة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

 


 

 


وفاة شاب

وفاة شاب أثناء اللعب

مدينة قنا

اخبار قنا

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