سفارة الدنمارك بمصر تهنئ الملكة مارجريت بعيد ميلادها بصورة من أمام الأهرامات

كتب - فارس البدرى

هنأت السفارة الدنماركية فى مصر، الملكة مارجريت ، بعيد ميلادها الـ82، اليوم السبت، ونشرت صورة قديمة لها من أمام الأهرامات، خلال زيارتها لمصر سابقا.

ونشرت السفارة الدنماركية عبر فيس بوك، صورة الملكة مارجريت أمام الأهرامات، وعلقت: "تحتفل جلالة الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك اليوم بعيد ميلادها الـ 82، من مصر، نرسل لها أطيب تحياتنا ونتمنى لها يومًا رائعًا".



الملكة مارجريت



سفارة الدنمارك

وتابعت: "زارت الملكة مارجريت مصر مرتين، مرة في عام 1962 بصفتها وليًا للأميرة، ومرة أخرى في عام 1986 في زيارة مع زوجها الراحل صاحب السمو الملكي الأمير هنريك".

واستمرت: "وتظهر الصورة ولي العهد الأميرة مارجريت بالقرب من الأهرامات في أول زيارة لها ".