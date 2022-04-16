اليوم السابع
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السبت، 16 أبريل 2022 07:04 م
أكرم القصاص
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روسيا: ترحيل 6 دبلوماسيون من سكوبي سيكون له تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين

السبت، 16 أبريل 2022 05:28 م
روسيا: ترحيل 6 دبلوماسيون من سكوبي سيكون له تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن ترحيل 6 دبلوماسيين روس من سكوبي سيكون له تأثير سلبي على العلاقات بين روسيا ومقدونيا الشمالية.

وذكرت الخارجية - في بيان بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن "سلطات مقدونيا الشمالية لا تزال على طريق الغرب تتبع مشاعر الخوف من روسيا ما يؤدي لتدمير دوامة العلاقات الثنائية".

وأضافت أن "أي استفزاز آخر غير محفز ضد دبلوماسيينا سيكون له بالتأكيد عواقب سلبية فيما يتعلق بالعلاقات بين روسيا ومقدونيا الشمالية".

 


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سكوبي

مقدونيا الشمالية

الخارجية الروسية

اوكرانيا

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