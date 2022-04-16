روسيا: ترحيل 6 دبلوماسيون من سكوبي سيكون له تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن ترحيل 6 دبلوماسيين روس من سكوبي سيكون له تأثير سلبي على العلاقات بين روسيا ومقدونيا الشمالية.

وذكرت الخارجية - في بيان بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن "سلطات مقدونيا الشمالية لا تزال على طريق الغرب تتبع مشاعر الخوف من روسيا ما يؤدي لتدمير دوامة العلاقات الثنائية".

وأضافت أن "أي استفزاز آخر غير محفز ضد دبلوماسيينا سيكون له بالتأكيد عواقب سلبية فيما يتعلق بالعلاقات بين روسيا ومقدونيا الشمالية".