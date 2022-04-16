رفع 156 إعلانا ولوحة مضيئة مخالفة للاشتراطات والتراخيص بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار، أشارت هبه عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام إلى أنه تم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال أسبوع 156 إعلانا مخالفا وبدون ترخيص بواقع عدد 14 إعلان بمركز ومدينة الزقازيق وعدد 12 إعلان بحى أول الزقازيق وعدد 11 إعلان بحى ثانى الزقازيق وعدد 12 إعلان بمركز ومدينة منيا القمح وعدد 16 إعلان بمركز ومدينة الحسينية وعدد 6 إعلانات بمركز ومدينة أبو حماد وعدد 9 إعلانات بمركز ومدينة ههيا وعدد 13 إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية وعدد 23 إعلان بمدينة القرين وعدد 11 إعلان بمركز ومدينة كفرصقر وعدد 13 علان بمركز ومدينة أبوكبير وعدد 6 إعلانات بمركز ومدينة مشتول السوق.

ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة. أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين ووفقاً للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات .