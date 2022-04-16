رئيس وزراء أوكرانيا ومسئولون ماليون يزورون واشنطن لحضور اجتماعات البنك الدولى

قالت مصادر مطلعة، الجمعة، إن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال وكبار المسؤولين الماليين الأوكرانيين سيزورون واشنطن الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وذكرت المصادر أن شميهال ووزير المالية سيرهي مارشينكو ومحافظ البنك المركزي كيريلو شيفتشينكو سيلتقون بشكل ثنائي مع مسؤولين ماليين من مجموعة الدول السبع وغيرها والمشاركة في مائدة مستديرة بشأن أوكرانيا يستضيفها البنك الدولي الخميس.
وسيكون اجتماع الخميس أول فرصة للمسؤولين الأوكرانيين الرئيسيين للاجتماع بشكل شخصي مع مجموعة من المسؤولين الماليين من الاقتصادات المتقدمة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.
رئيس وزراء أوكرانيا ومسئولون ماليون يزورون واشنطن لحضور اجتماعات البنك الدولىالسبت، 16 أبريل 2022 05:00 ص
الحرب الروسية الأوكرانية
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قالت مصادر مطلعة، الجمعة، إن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال وكبار المسؤولين الماليين الأوكرانيين سيزورون واشنطن الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
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