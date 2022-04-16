خيط الجريمة.. عامل يقتل سائقا فى حلوان بسبب إلقائه القمامة أمام شقته

كتب سليم على

يقدم"اليوم السابع" فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة"، والتي تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة.

تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة" . تعدى عامل على أحد جيرانه يعمل سائق بسبب خلافات الجيره، حيث كشف التحريات ان زوجة المجنى عليه كان تلقى القمامة أمام شقة المتهم فى منطقة حلوان ، فاخربته زوجته بفعلها فتوجه المتهم لشقة المجنى عليه وحدثت بينه وبين المجنى عليه مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وقام على اثراها بإخراج سكين من جيبه وتعدى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم حلوان، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "صبحى. ي" سائق ، توفى اثر إصابته بجرح طعني نافذ بالفخذ الأيمن وقطع بالشراين، و"محمد. ح" نجار، وذلك بسبب خلافات حول الجيرة. وأشارت تحقيقات النيابة ، إلى قيام زوجة كلا منهما بالقاء القمامة أمام شقة سكن الأخرى، فقاما بأخبار أزواجهن وتطور الخلاف بينهما الى مشاجرة تعدى خلالها النجار على جاره السائق بسلاح أبيض "سنجة" محدثا إصابته بجرح قطعى فى الفخذ الأيمن أدى إلى قطع الشرايين التى أدوات بحياته فى الحال. وأضافت التحقيقات، أنه بإعداد الاكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم أسفرت احداها عن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية ووجهت له تهمة القتل العمد .