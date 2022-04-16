خبير دولى: 14.5 مليون أمريكى يفتقرون إلى الوصول للإنترنت فى مختلف الولايات

كتب عبد الحليم سالم

كشف الخبير الدولى في مجال التكنولوجيا مات فورلو، مدير السياسات ب C_TEC ، أن الإنترنت الموثوق وعالي السرعة يعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث يدعم النطاق العريض الكفاءات التجارية، ويربط المجتمعات المحلية، ويزود الطلاب بالموارد والفرص التعليمية، وأكثر من ذلك بكثير.

أضاف فورلو في مقال له على الموقع الرسمي لغرفة التجارة الامريكية بواشنطن، بينما تكثر فوائد التوصيلية العريضة النطاق، لا يستفيد الجميع منها، في الواقع ، يفتقر 14.5 مليون أمريكي إلى الوصول إلى الإنترنت في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، لكن هناك أمل يطلق عليه برنامج حقوق ملكية النطاق العريض والوصول والنشر.

أضاف أن قانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية قدم (IIJA) استثمارًا تاريخيًا في البنية التحتية لأمتنا ، بما في ذلك 65 مليار دولار لنشر النطاق العريض والقدرة على تحمل التكاليف، لافتا ان غالبية هذا الاستثمار مخصص لبرنامج المساواة في النطاق العريض والوصول والنشر (BEAD)، والذي سيتم توزيعه على الولايات والأقاليم لتمويل نشر النطاق العريض من قبل الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) الشهر القادم ، حيث من المقرر أن تبدأ NTIA في تنفيذ هذا البرنامج.

أوضح انه ستساعد هذه الاستثمارات الحاسمة في ربط جميع الأمريكيين وتضمن أن السكان غير المخدومين يمكنهم جني فوائد الاقتصاد الرقمي للقرن الحادي والعشرين موضحا ان 14.5 مليون مواطن وفقًا للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ، يفتقر إلى الوصول إلى النطاق العريض

فيما يبلغ إجمالي برنامج BEAD نحو 42.45 مليار دولار ، وهو أكبر عنصر في استثمارات في نشر النطاق العريض وأكبر استثمار اتحادي منفرد في النشر في التاريخ ، بحيث يصل الحد الأدنى لمتطلبات سرعة التنزيل 100 ميجابت في الثانية وسرعات التحميل 20 ميجابت في الثانية بموجب قانون البنية التحتية لضمان قدرة الأمريكيين على الوصول بفعالية إلى خدمات المنتجات الأكثر ابتكارًا في السوق الرقمية

أوضح انه قدمت غرفة الولايات المتحدة تعليقات إلى NTIA توضح كيفية صياغة برنامج BEAD لضمان نجاحه منها استخدام الأموال الفيدرالية بكفاءة بحيث يجب أن يعطي البرنامج الأولوية للمناطق غير المخدومة أولاً حتى يتمكن جميع الأمريكيين من الاستفادة من الاتصال بالإنترنت، وهذا يعني أن NTIA يجب أن تنسق مع الوكالات الفيدرالية الأخرى مثل FCC ووزارات الزراعة والخزانة لمنع ازدواجية الاستثمارات.

أيضا لابد من ابتاع نهجًا محايدًا من الناحية التكنولوجية فهناك العديد من أنواع الحلول التكنولوجية المختلفة لتوفير اتصال بالإنترنت يناسب احتياجات المجتمعات المختلفة ، بما في ذلك الألياف، واللاسلكية، واللاسلكية الثابتة، والأقمار الصناعية علاوة على ضمان اتباع نهج موحد عبر جميع الولايات الخمسين حيث ستلعب الدول دورًا رائدًا في نشر النطاق العريض بموجب قانون البنية التحتية.

وكذلك تقليل العوائق الأخرى أمام النشر بما في ذلك متطلبات التصاريح المرهقة ، وتحديات سلسلة التوريد ، ونقص القوى العاملة أيضًا ، يجب على صانعي السياسات تجنب تفاقم هذه التحديات من خلال المتطلبات التنظيمية المرهقة ومتطلبات قيود المحتوى المحلي غير العملية.