خاطفو طفل أبوتيج: ساومنا أسرته على 1.5 مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

خطط مجرمون لاختطاف طفل في أسيوط لمساومة أسرته على 1.5 مليون جنيه، لعلمهم بثراء عمه، حيث اختطفوه تحت تهديد السلاح وساوموا أسرته على المال.

وقال المتهمون في اعترافاتهم: "فكرنا في طريقة للحصول بها على الأموال، حتى هدانا تفكيرنا لاختطاف طفل ومساومة أسرته على الأموال، وفي سبيل ذلك، جمعنا المعلومات عن الضحية وعرفنا أن أسرته سرية، فنفذنا جريمتنا".

وتلقى مركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بخروج (نجله ، سن 13) رفقة (صديقيه "مبيض محارة ، طالب" مقيمان بذات العنوان) مُستقلين دراجة نارية قيادة أحدهما للتوجه لترزى بدائرة المركز وأثناء عودتهم تجاه محل إقامتهم إستقل معهم أحد الأشخاص وطلب منهم توصيله لمسكنه الكائن بطريق زراعى فرعى على حدود إحدى القرى بدائرة المركز ولدى وصولهم فوجئوا بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما (بندقية خرطوش، فرد محلى) بإستيقافهم وإصطحاب نجل الـمُبلغ والشخص الذى إستقل الدراجة النارية معهما ولاذوا بالهرب، وعقب ذلك ورد إتصال هاتفى لجار الـمُبلغ من هاتف نجل الـمُبلغ طلب خلاله الـمُتصل (مليون و500 ألف جنيه) نظير إطلاق سراح المجنى عليه وبسؤال صديقى المجنى عليه المذكوران أيدا ذلك .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص (أحد أصدقاء المجنى عليه – 3 عمال ، مقيمين بدائرة المركز) وأمكن تحديد مكان تواجدهم والمجنى عليه بغرفة مهجورة بأرض زراعية كائنة بإحدى القرى بدائرة المركز .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتحرير المجنى عليه دون حدوث ثمة إصابات ، وعثر بحوزة المتهمين على (بندقية خرطوش - 2 فرد محلى – 13 طلقة مختلفة الأعيرة) وكذا الدراجة النارية الخاصة بأحد المتهمين المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة حيث إتفقوا فيما بينهم على إختطاف المجنى عليه وطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحه لعلمهم كون عمه ميسور الحال فقام المتهم بإستدراج المجنى عليه لمدينة أبو تيج وأثناء العودة إستقل معهم المتهم الرابع بحجة توصيله لمسكنه وكان فى إنتظارهم بالطريق المشار إليه الثانى والثالث مُلثمان وبحوزتهما الأسلحة والدراجة النارية المضبوطين ، وقاموا بتوثيق المجنى عليه بالحبال وعصم عينيه بشال وتوجهوا به لمكان الضبط فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.