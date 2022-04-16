جمارك مطار القاهرة تضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الترامادول المخدر

كتب محمود عبد الغنى

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، من ضبط راكب مصري بحوزته أقراص من عقار الترامادول المخدر حاول تهريبهم داخل عبوة غذائية.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة استوقف محمد نسيم ابو العز مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة لم يسفر التفتيش عن وجود اشياء مخالفة، الا انه تلاحظ لعبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك المعين للعمل بالخط الأخضر ارتباك الراكب ومحاولته الخروج مسرعا من الصالة، فعرض الامر علي محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ والذي كلفه بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ١٢٢٠ كبسولة من عقار الترامادول المخدر اخفاهم الراكب داخل عبوة لسائل غذائي.

امر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الي النيابة المختصة.