جمارك مطار القاهرة تضبط راكب بحوزته 4 طائرات درون

كتب محمود عبد الغنى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، راكب مصري بحوزته أربعة طائرات مزودين بكاميرات و نظارتين ثلاثيتي الأبعاد.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الاماراتية القادمة من دبي تقدم احد الركاب القادمين علي الرحلة لانهاء الإجراءات الجمركية علي حقائبة من خلال صالة الخدمة المميزة ومعه اقرار جمركي، قدمه لخالد حسام الديب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، يفيد انه يحمل حقيبتين ليس بداخلهما ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب او رسوم جمركية وانه مسئول مسئولية تامة عما بداخلهم.

وبتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إبراهيم طه شاهين مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون طائرات مزودين بكاميرات، قام عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا في وجود الراكب مما اسفر عن ضبط اربع طائرات مفككين مزودين بكاميرات ماركة " درون " و اثنين كاميرا مفردين ونظارتين ثلاثيتي الأبعاد وواحد ريموت خاص بالطائرات.

امر احمد عبد الهادي عبد البصير مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الي النيابة المختصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات الأمنية.