اليوم السابع
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جارديان: مظاهرات فى 30 مدينة فرنسية رفضا لمرشحة الرئاسة اليمينية مارين لوبان

السبت، 16 أبريل 2022 02:42 م
جارديان: مظاهرات فى 30 مدينة فرنسية رفضا لمرشحة الرئاسة اليمينية مارين لوبان مارين لوبان وماكرون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن فرنسا استعدت اليوم السبت لاحتجاجات حيث يسعى معارضو المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان إلى تشكيل جبهة موحدة لمنعها من الفوز في جولة الإعادة في الانتخابات ضد الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في 24 أبريل.

وحذرت الشرطة من احتمال وقوع حوادث حيث تجمع المتظاهرون في 30 مدينة.

وفاز ماكرون ، وهو من الوسط المؤيد للاتحاد الأوروبي ، بالرئاسة في عام 2017 بعد فوزه بسهولة على لوبان عندما احتشد الناخبون خلفه في جولة الإعادة لإبعاد اليمين المتطرف عن السلطة. هذا العام ، أشعلت الجولة الأولى من التصويت نفس المعركة ، لكن ماكرون يواجه تحديًا أكثر صرامة.

وأوضحت الصحيفة أنه متقدم قليلاً في استطلاعات الرأي ، ولكن قبل الجولة الأولى في 10 أبريل ، نجحت لوبان في استغلال الغضب بشأن تكلفة المعيشة والتصور بأن ماكرون منفصل عن المصاعب اليومية. وأدى ذلك إلى حصولها على 23.1٪ من الأصوات مقابل 27.85٪ لماكرون.

ومع ذلك ، بدت أكثر انزعاجًا هذا الأسبوع مع تحول التركيز إلى برنامجها ، وأظهرت استطلاعات الرأي أن ماكرون يمدد تقدمه. وأظهر استطلاع للرأي يوم الجمعة فوز الرئيس في جولة الإعادة بنسبة 56٪ من الأصوات.

وقد حصل على دعم الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند. كما أيده المئات من المشاهير والشخصيات الرياضية لمنع لوبان من الوصول إلى السلطة.

وسعت لوبان ، التي يتمثل موقفها المناهض للهجرة والمتشكك في أوروبا ، في السنوات الأخيرة إلى تلطيف صورتها وصورة حزب التجمع الوطني الذي تنتمي إليه. قال معارضون ، بمن فيهم ماكرون ، إن برنامجها مليء بالأكاذيب والوعود الكاذبة - وهو اتهام رفضته لوبان.

 

وقالت الصحيفة إن اليمين المتطرف يخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ، معززا بمستوى من الدعم لم يسبق له مثيل من قبل. وقالت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية في بيان مشترك معلنة عن الاحتجاجات التي شاركت في توقيعها العشرات من الجماعات والنقابات والجمعيات الحقوقية الأخرى ، إننا نرفض أن نراها تفوز بالسلطة.

 

 


الانتخابات الفرنسية

فرنسا

مارين لوبان

ايمانويل ماكرون

اليمين المتطرف فى فرنسا

اوروبا

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