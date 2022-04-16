تكثيف الحملات على المواقف العمومية والسرفيس وعلى 145 محطة وقود بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع مع رؤساء المدن ومديري المرور والمواقف والتموين مدى انتظام العمل داخل المواقف التابعة لـ 10 إدارات مواقف بمدن المحافظة، إضافة لسيارات السرفيس بمدينتي كفر الشيخ ودسوق وعددهم 143 سرفيس كفر الشيخ القرضا، و 57 سرفيس" الموقف المحطة، و120 سيارة سرفيس بدسوق، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية ، مشدداً على سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب والمواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور كفر الشيخ للحد من أي تجاوزات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على 145 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والالتزام بها للبنزين 82، و92، و95 بزيادة 25 قرش فقط للتر الواحد ، مع عدم وجود أي زيادة في سعر السولار، وطالب محافظ كفر الشيخ المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل ، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين.



الالتزام بالتعريفة المقررة



انتظام العمل بمواقف السيارات