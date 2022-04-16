تعرف على مهام مصلحة الرى فى 5 معلومات

كتبت أسماء نصار

"مصلحة الرى" هى الذراع اليمنى لوزارة الموارد المائية و الرى فى تنفيذ مهامها لتوفير الاحتياجات المائية لاغراضالتنمية المختلفة سواء كانت زراعة أو مياه شرب أو صناعة وذلك من خلال قطاعات عديدة تعمل على ضمان تنفيذ خطة الدوله لتوفير كافة الاحتياجات المائية لمختلف الاغراض التنمويه من زراعه وشرب وصناعه وملاحة نهريه مع ترشيد المياهعلى مستوى مصر، في ظل التحديات المائية التي تواجهها الدولة.

وتتولى متابعة موقف تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية التي تضمنت إنشاء محطات تحلية، ومحطاتمعالجة، وآليات تحسين نوعية المياه، وزيادة كفاءة الاستخدام لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والعمل على إعادةتدوير المخلفات للحفاظ على المجاري المائية من التلوث، بالتعاون بين كافة الوزارات أعمال تطهير مخرات السيولوشبكات الترع والمصارف لمجابهة السيول.

وفى التقرير التالى نتعرف على مهام مصلحة الرى .

1- توصيل المياه من السد العالي لمختلف الاغراض التنمويه وخاصه الزراعه من خلال شبكه المياه كما يقوم بالصيانهالدوريه والسنويه لها ومقاومة الحشائش المائيه .

2- تطهير مخرات السيول بالمحافظات لضمان وصول مياه السيول الي الشبكه .

3- تأهيل القطاع المائي واعادته الي طبيعته لضمان وصول المياه من البدايه حتي نهايات الترع.

4-اعادة تأهيل الشبكه الحاليه التي تعرضت لمشاكل هندسيه من خلال اعادتها الي التصميم الهندسي القادر علياستيعاب التصرفات المائيه .

5- احلال وتجديد الكباري والاعمال الصناعيه لمواجهه المتغيرات التي تعرضت لها شبكه المجاري المائيه فى ظلالتوسعات التنمويه.