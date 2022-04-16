تجديد حبس قاتل ربة منزل وطفلتها بطنطا 15 يوما على ذمة التحقيقات

الغربية مصطفى عادل

جدد قاضي معارضات محكمة أول طنطا ، حبس المتهم بقتل سيدة وطفلتها والتخلص منهن بإحدى الترع 15يوما على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا بالعثور على جثتين مجهولي الهوية لسيدة وطفلة بإحدى الترع بنطاق مركز طنطا، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، والنشر بأوصاف الجثامين ومن خلال السير في خطة البحث تبين أن هناك بلاغا بتغيب سيدة ونجلتها بنفس أوصاف الجثث التي عثر عليها.

وتبين أن السيدة تدعي "س.ا" 38 سنة والطفلة تدعي ملك 10 سنوات، وخلال السير في خطة البحث، تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد حبسه 15 يوماً على ذمة القضية .

وقال رضا الطنطاوى، شقيق القتيلة لـ"اليوم السابع"، إن شقيقته تعمل فى تجارة الملابس وتذهب لمدينة المحلة لشراء الملابس وتقوم ببيعها للمواطنين، مضيفاً أن شقيقته تم التبليغ باختفائها يوم الأربعاء الماضى، وحرر زوجها محضرا بنقطة شرطة العجيزى بطنطا باختفاء زوجته وطفلتهما ملك. وأشار إلى أن رجال المباحث عثروا على جثة شقيقتي في إحدي المجاري المائية بقرية الرجدية، وتم القبض علي ومعي زوج شقيقتي بقسم أول طنطا للتحقيق معنا وسماع أقوالنا للتأكد عما إذا كانت أصابع الاتهام تشير الينا في قتلها من عدمه.

وأضاف بعد يوم من العثور عليها تم العثور على ابنة شقيقتي في نفس مكان العثور على والدتها، مؤكدا أن رجال المباحث الجنائية نجحوا في كشف غموض الحادث، حيث تبين أن القتيلة ونجلتها استقلوا توك توك مع المتهم، وذهبت معه لشراء ملابس من مدينة المحلة، وعند العودة وأمام قرية الرجدية، طلب منها الدخول من طرق مختصرة بالزراعات لوجود كمين بمدخل طنطا.

وأشار إلى أن المتهم ما أن وصل لمكان بعيد عن الأنظار طعن المجني عليها عدة طعنات أودت بحياتها، وألقي بها في الترعة، ثم قام بخنق الطفلة ملك وتخلص أيضا من الجثة بالترعة.