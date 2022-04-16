بهجة الاحتفال بأحد الشعانين.. إقبال كبير على شراء سعف النخيل فى سوهاج.. لايف

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان" بهجة الاحتفال بأحد الشعانين.. إقبال كبير على شراء سعف النخيل فى سوهاج "بث مباشر" حيث تناول البث إحتفال الأقباط الأرثوذكس بمحافظة سوهاج بـ"أحد السعف" أو "أحد الشعانين"، وهو ذكرى دخول المسيح إلى القدس، وهو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد القيامة.

وتناول البث إنتشار بائعى سعف النخيل أمام الكنائس وفى الشوارع الذى يقبل الأقباط على شرائه للاحتفال بتلك المناسبة، حيث يتم تشكيل السعف إلى صلبان وحلى وأشكال متعددة أخرى وشهدت أسعار السعف زيادة كبيرة هذا العام عن الأعوام السابقة.

كما شهدت الكنائس قيام الأطفال بعمل أشكال متنوعة ومتعددة من السعف والطواف بها داخل الكنيسة والخروج بها للاحتفال بالشوارع والبالكونات تعبيرًا عن فرحتهم بهذا العيد.

ويذكر أن أحد السعف أو الزيتونة سمى بهذا الأسم، لأن أهالى القدس استقبلوا المسيح بالسعف والزيتون المزين وفرشوا ثيابهم وأغصان الأشجار والنخيل تحت قدميه.

ومن جانبه قال جوزيف جرجس من أبناء محافظة سوهاج أننا نحتفل اليوم بأحد السعف من خلال شراء السعف بمختلف أشكاله وألوانه وتشكيله في أشكال مختلفه ما بين صليان وما بين قربانه من أجل الإحتفال والمشاركة في هذه المناسبة الدينية وأننا في هذه الأيام تتوالى المناسبات العطرة والطبية للمسيحيين والمسلمين الاقياط يحتفلون بأعيادهم والمسلمين يحتفلون بشهر رمضان وتهل الأعياد والأعياد التي تجمع بيننا جميعا وكل عام والامه كلها بخير.