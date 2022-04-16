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بعد الكشف عن إقراراتهما الضريبية "بشفافية"..جارديان: هاريس تكسب ضعف بايدن

السبت، 16 أبريل 2022 10:53 ص
بعد الكشف عن إقراراتهما الضريبية "بشفافية"..جارديان: هاريس تكسب ضعف بايدن كامالا هاريس - بايدن
كتبت رباب فتحى

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كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن نائبة الرئيس الأمريكى، كامالا هاريس وزوجها كسبا أكثر من ضعف ما كسبه جو بايدن وزوجته العام الماضي، وفقًا لنسخ من إقرارات ضرائب الدخل الصادرة يوم الجمعة.

وأبلغت هاريس وزوجها دوج إمهوف، عن دخل إجمالي معدّل فيدراليًا بنحو 1.7 مليون دولار في عام 2021، وهو نفس المبلغ الذي قالا إنهما تمكنا من كسبه العام السابق.

وكسب الرئيس الأمريكى، جو بايدن والسيدة الأولى، جيل بايدن، بدخل يقارب 611 ألف دولار، أي حوالي 4000 دولار أكثر مما حققته في عام 2020، وفقًا لوثائقهما الضريبية ، التي أصدرها البيت الأبيض.

كما أبلغت نائبة الرئيس وزوجها عن دفع ضرائب بقيمة 523،371 دولارًا على دخلهما ، بمعدل 31.6٪. من جانبهما، أفاد آل بايدن بأنهما دفعا ضرائب قدرها 150.439 دولارًا على دخلهما ، مما يعني أن معدل ضريبة عائلة الرئيس كان 24.6٪.

وتظهر الوثائق الضريبية أن ما يقرب من 772 ألف دولار من الدخل الذي أعلن عنه هاريس وإيمهوف نشأ من بيع عمارات في سان فرانسيسكو ودفع ما جنته ككاتبة. أفاد الزوجان بالتبرع بمبلغ 22100 دولار لجمعية خيرية العام الماضي ، كما أبلغ بايدن عن دفع 17394 دولارًا في التبرعات الخيرية.

وأوضحت الصحيفة أن أكبر هدية خيرية لبايدن - 5000 دولار – خصتت لمؤسسة بو بايدن ، وهي مؤسسة خيرية عامة سميت على اسم نجل الرئيس الراحل وهي مكرسة لحماية الأطفال من سوء المعاملة. قامت تسع مجموعات أخرى بتقسيم رصيد تبرعاتها الخيرية.

من جهتهما، أفاد هاريس وإيمهوف بتقديم تبرعات بقيمة 5000 دولار لثلاث مدارس حضراها: جامعة ولاية كاليفورنيا، نورثريدج، جامعة هوارد وجامعة جنوب كاليفورنيا.

وألقى بيان البيت الأبيض المصاحب للإفراج عن الوثائق يوم الجمعة الضوء على إن جو بايدن قد شارك الآن ما قيمته 24 عامًا من الإقرارات الضريبية مع الجمهور ، وهي خطوة "تظهر مرة أخرى التزامه بالشفافية مع الشعب الأمريكي بشأن الشئون المالية للقائد العام ".

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن هاريس نشرت حتى الآن 18 عاما من الإقرارات الضريبية.

لم يفصح دونالد ترامب، سلف بايدن الرئاسي الذي هزمه في انتخابات 2020 ، عن إقراراته الضريبية، وفقا للصحيفة.

 

 

 


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كامالا هاريس

الاقرارات الضريبية

البيت الابيض

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راتب بايدن

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