اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليوم السابع: "مشروعات تنمية وإنتاج الزيت الخام والغاز شهادة على نجاح جديد للدولة"

السبت، 16 أبريل 2022 06:30 م
اليوم السابع: "مشروعات تنمية وإنتاج الزيت الخام والغاز شهادة على نجاح جديد للدولة" اليوم السابع

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تنشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "مشروعات تنمية وإنتاج الزيت الخام والغاز شهادة على نجاح جديد للدولة"، وفيه: تحقيق 52 اكتشافا خلال عام.. 39 للزيت الخام و13 للغاز بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية تنفيذ واستكمال 6 مشروعات لتنمية حقول الزيت والغاز بـ2.4 مليار دولار، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الثالثة من النسخة الورقية.
 
وداخل العدد

ـ الرئيس السيسى يلتقى وفدا من الكونجرس الأمريكى.. ويؤكد: التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفتح آفاقا للتعايش بني جميع شعوب المنطقة.

 

ـ رئيس الوزراء: المتحف الكبير سيصبح مزارا جاذبا على خريطة السياحة العالمية.

ـ "المتحدة" تكسب الرهان فى سباق دراما رمضان بتوليفة متنوعة بين الوطنى والكوميدى والاجتماعى.

 

ـ كنائس مصر تحتفل بـ"أحد السعف" اليوم.. والقداسات تبدأ السادسة صباحا.

ـ الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4800 كيلومتر.

 

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السيسى

السيسي

حياة كريمة

احد السعف

أحد السعف

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