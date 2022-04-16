اليوم السابع
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المتهمون بالتشاجر فى المقطم يعترفون: أطلقنا أعيرة نارية بسبب خلافات قديمة

السبت، 16 أبريل 2022 03:00 ص
المتهمون بالتشاجر فى المقطم يعترفون: أطلقنا أعيرة نارية بسبب خلافات قديمة مشاجرة_أرشيفية
محمود عبد الراضى ـ عبد الله محمود

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اعترف مجموعة من المواطنين بالتشاجر فيما بينهم بالأعيرة النارية بالمقطم وذلك على خلفية خلافات قديمة بينهم، حيث تجددت وحاول كل طرف الانتصار لنفسه بإطلاق أعيرة نارية.

 

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة إصابة أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

 

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول (شخصين، مقيمان بمحل البلاغ)، وطرف ثان ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهـــم تطورت لمشاجــرة قام خلالها أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته محدثاً إصابة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) تصادف مروره بمحل البلاغ، بأماكن متفرقة بالجسـم.

 

عقب تقنين الإجراءات تم السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحد أفراد الطرف الأول (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار)، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وبسؤال المصاب اتهم أحد أفراد الطرف الأول بإحداث إصابته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


المتهمون بالتشاجر

أطلقنا أعيرة نارية

خلافات قديمة

قسم المقطم

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