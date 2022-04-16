القوى العاملة: تدريب 115 سيدة على مهنتى التفصيل والطباعة بسوهاج

كتبت ـ آية دعبس

تابع وزير القوي العاملة محمد سعفان، دورات التدريب التي يتم تنفيذها حاليا ضمن مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها والمنفذ في محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.

تلقى الوزير تقريراً من الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج، أشار فيه إلي أنه تنفيذاً لتكليفات الوزير بمتابعة دورتي الطباعة علي المنسوجات والتفصيل والحياكة والمستهدف فيه تنمية مهارات وقدرات المرأة وتأهيلها لسوق العمل ومساعدتها في فتح مشروعات صغيرة تدر دخلا يضمن لهن حياة كريمة قامت المديرية بتنفيذ دورتين: الأولى في الطباعة علي المنسوجات بمركز التدريب المهني بسوهاج، حيث تم تدريب 68 متدرباً علي مهنة الطباعة علي المنسوجات وعلي الأواني الفخارية، وتم توزيع ما تم طباعته علي المتدربين في ختام التدريب.

أما الدورة الثانية فكانت علي التفصيل والخياطة وتم تنفيذها بمركز التدريب المهني بطهطا وشملت 47 متدربة، وتم توزيع ما تم تفصيله علي المتدربات في ختام التدريب، مضيفا أن الوزارة وفرت جميع الآلات والأدوات اللازمة للتدريب والمواد الخام وتكلفة المدربين.

وأشار إلي أنه تم تنفيذ تسع ندوات تثقيفية أثناء التدريب خاصة باستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة شملت قضايا: الزواج المبكر، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والتحرش الجنسي، والمساواة وعدم التمييز فى مجال العمل، وذلك بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بسوهاج، فرع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان .

كما شملت الدورات ثلاث ندوات في ريادة الأعمال بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، شملت الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، وكيفية عمل المشروعات الصغيرة والحصول علي التراخيص اللازمة لذلك ودراسات الجدوى وحساب المخاطر والتسويق للمنتجات لضمان نجاح المشروعات.

ونقل مدير المديرية رسالة وزير القوي العاملة للمتدربات بأن الوزارة تدعم المرأة في كافة المجالات وتقدم لها كل أوجه الدعم اللازمة لتمكينها اقتصاديا ومنها التدريبات علي المهن والحرف التي تناسبها ولها احتياج في سوق العمل .

وأكد مدير المديرية، أنه تم تنفيذ تكليفات الوزير بضرورة متابعتها بعد انتهاء التدريب وتوفير فرص عمل لائقة ومساعدتهن لدى كافة الجهات لفتح مشروعات صغيرة لهم وتذليل كافة المعوقات .

كما استمع لأراء المتدربات اللاتي أبدين سعادتهم بتلك التدريبات وأبدى البعض منهم رغبتهم في فتح مشروعات صغيرة والبعض الآخر رغبتهن في توفير المديرية فرص لهم في المنشأت والمصانع.

وكلف مدير المديرية إدارة التشغيل بالتنسيق مع مكاتب القوي العاملة بتوفير فرص عمل قريبة من محل إقامتهم وموافاة الوزارة بذلك.

حضر التدريب إيمان عبدالرازق مدير إدارة المرأة وتكافؤ الفرص بالمديرية ، وإلهام السيد مدير عام شئون المناطق ، وأحمد يمني مدير مركز التدريب المهني بسوهاج، ووحيد نعيم مدير مركز التدريب المهني بطهطا سوهاج.