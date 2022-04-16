القودة تنهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية الكرنك في قنا

صابر سعيد

أنهت لجنة المصالحات بمحافظة قنا، اليوم السبت، خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية الكرنك التابعة لمركز ابوتشت شمالي قنا والتي تعود إلى عام 2020.

تعود الخصومة إلى عام 2020 ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمصرع محمد.ع، بعد إصابته بطلق ناري، بسبب خلافات عائلية على أرض زراعية بين أبناء عمومة بعائلة "الإفرات" بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، وتبين أن المتهمين شقيقين من نفس العائلة، وعاقبتهما المحكمة بالسجن المؤبد.



قدم والد المتهمين القودة لوالد المجني عليه بعد تدخلت لجنة المصالحات برئاسة الشيخ خليفة شلبي، وتكليف من الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في إقناع الطرفين بالصلح، وحضور الصلح الشيخ عباس شومان، وكيل الأزهر سابقاً، والشيخ تاج أبو الوفا، رئيس منطقة قنا الأزهرية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بقنا.