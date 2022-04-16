العراق: مقتل جنديين وإصابة آخر جنود جراء انفجار عبوة ناسفة فى ديالي

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أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم السبت، بأن جنديين عراقيين قتلا وأصيب آخر، جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالي.

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات أمنية للقضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي في ربوع البلاد.

