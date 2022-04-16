اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى مخزن سلع غذائية بمنزل جنوب الأقصر.. صور

السبت، 16 أبريل 2022 11:35 م
السيطرة على حريق فى مخزن سلع غذائية بمنزل جنوب الأقصر.. صور
الأقصر - أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدنية في محافظة الأقصر ، مساء اليوم السبت ، في السيطرة علي حريق نشب في منزل من الطوب اللبن بمدينة إسنا ، دون وقوع مصابين أو خسائر في الأرواح. 
 
البداية كانت بتلقي غرفة النجدة إخطارا يفيد بنشوب حريق في منزل مبني بالطوب اللبن بالجريد والعروق يتكون من 5 طوابق بشارع البحر، ملك "محمد.ر" 50 سنة من طفنيس مركز إسنا، ويوجد بذلك المنزل جميع السلع الغذائية من سمن وزيوت وتونة ولحوم وجميعها تفحمت بالكامل.
 
وعلى الفور انتقلت لموقع الحريق بشارع البحر 4 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي، وتمكنت القوات من السيطرة علي النيران قبل امتدادها لباقي منازل العقار، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
السيطرة على حريق في مخزن سلع غذائية بمنزل جنوب الأقصر
 
السيطرة على حريق في مخزن سلع غذائية بمنزل جنوب الأقصر (1)
 
السيطرة على حريق في مخزن سلع غذائية بمنزل جنوب الأقصر (2)
 
السيطرة على حريق في مخزن سلع غذائية بمنزل جنوب الأقصر (3)

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