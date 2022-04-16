السعودية: رصدنا أئمة يطيلون الـدعاء ويبالغون في رفـع الصـوت

ووجهت الوزارة، أئمة المساجد والجوامع بإقامة صلاة التهجد بالعشر الأواخر من شهر رمضان، والانتهاء منها قبل أذان الفجر بوقت كاف، بما لا يشق على المصلين. وأصدرت توجيها ثانيا أكدت فيه على الأئمة الالتزام بالهدي النبوي بالقنوت، وأن يكون بخشوع وتذلل مشروع من غير إطالة، وأن يقتصر فيه على جوامع الدعاء وما صح من الأدعية المأثورة، واجتناب السجع في الدعاء والتكلف فيه.