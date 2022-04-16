الداخلية تلاحق المحتكرين.. ضبط 1216 قضية تموينية متنوعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1216) قضية تموينية متنوعة، من بينها (11) قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء، بإجمالى مضبوطات بلغت (43٫250 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز - أعلاف" – 3000 عبوة ملح – 15 طن أسمنت) ، (346) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت ( 30٫534 طن " دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف – أسمدة زراعية" – 3545 قطعة مستلزمات طبية – 4614 قطعة حلوى – 2720 عبوة عصائر – 2717 عبوة سجائر - 16 إسطوانة بوتاجاز – 79٫500 طن أسمنت – 20 طن حديد تسليح) ، وكذا (497) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (42 قضية دقيق "تجميع –تصرف" – 141 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 103 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 32 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 41 قضية توقف عن الإنتاج – 19 قضية بيع خبز بأزيد من السعر - 119 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (26٫660 طن دقيق مدعم "تصرف"– 5٫255 طن دقيق مدعم "تجميع" – 3200 رغيف مدعم – 153 بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا (23) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4٫790 طن "دقيق - سكر" مدعمة).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (217٫734 طن – 5720 عبوة "عصائر – ملح" – 153بطاقة تموينية ذكية – 2717 عبوة سجائر – 3200 رغيف بلدى – 16 إسطوانة بوتاجاز – 4614 قطعة حلوى – 3545 قطعة مستلزمات طبية ) كان أبرزها ضبط (15 طن سكر حر) بدون مستندات تم تخزينه لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية .

وتمكنت الجهود من ضبط (4٫29 طن "أرز أبيض – خل طعام – سكر حر – زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة ، وضبط (3٫94 طن "أرز أبيض – مكرونة – سكر حر – زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة ، وضبط (مالكة مخبز بلدى – بمحافظة كفر الشيخ) لتصرفها فى كمية قدرها(3٫05 طن دقيق بلدى مدعم) ببيعه فى السوق السوداء ، مستولية على فارق الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (72٫5 طن أسمنت – 20 طن حديد تسليح) بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك محل لتجارة مواد البناء) بمحافظة الشرقية ، وضبط (5 طن أسمنت) بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك محل لتجارة مواد البناء بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (15 طن أسمدة زراعية) بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة المنوفية ، وضبط (3٫1 طن "لحوم - كبدة " مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (5٫74 طن "مكرونة – مسلى") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الأقصر، وضبط (5٫5 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية، وضبط (4 طن "سكر حر – مكرونة – عصائر") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.