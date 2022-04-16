الداخلية تسقط 501 عنصر شديد الخطورة في ضربات أمنية.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو جهود الداخلية خلال أسبوع، حيث وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود لملاحقة الجرائم بشتى صورها وأنواعها حيث تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (50) متهم ، وبحوزتهم ( 32 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 32 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (33) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (3708) حكم قضائى متنوع، وضبط (327) قضية متنوعة.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (501) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الغربية - الدقهلية – دمياط – بنى سويف – القليوبية – الشرقية – السويس – المنيا – بورسعيد – المنوفية – كفر الشيخ – الأقصر – سوهاج – جنوب سيناء – قنا – البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح – البحيرة – أسوان – الوادى الجديد) ، وبحوزتهم (310 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (987) قطعة سلاح نارى أبرزها (88 بندقية آلية – 138 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 39 مسدس – 722 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 108 خزينة)، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بداخلها (بندقية ضغط هواء – أدوات وأجزاء التصنيع)، وضبط (1049) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (7) تشكيلات عصابية ضموا (33) متهم إعترفوا بإرتكاب (31) حادث سرقة متنوع، وضبط (61) قضية أحداث، وإعادة (11) سيارة مُبلغ بسرقتها .

وكشفت أجهزة الامن غموض (58) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (97) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (494326) حكم قضائى ، بينها (2040) حكم جناية ، و(174096) حكم حبس، و(247316) حكم غرامة، و(70874) مخالفة.

وشنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (8998 قضية تموينية متنوعة) .. أبرزها ضبط (148) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (2092 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 282420جنيه)، وضبط (11) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (2340 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8839) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت أكثر من (2311٫802) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (328) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (907٫251 طن- 344361 عبوة غذائية – 44349 قطعة متنوعة) ، وكذا ضبط (89) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (33٫764 طن – 322 عبوة زيت طعام- 57 بطاقة ذكية)، وضبط (94) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (676,600 طن – 14500لتر – 190452 عبوة – 176 إسطوانة)، وضبط (10) قضايا فى مجال حجب مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (152٫750 طن)، وضبط (9) قضايا بيع مواد بناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت (518,127 طن )، وضبط (808) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر .. بمضبوطات بلغت (284٫684 طن – 4800 لتر – 17489 عبوة متنوعة – 447258 قطعة – 875 إسطوانة بوتاجاز)، وضبط (2073) مخالفات المخابز ..بمضبوطات بلغت (1٫349 طن – 1900 قطعة).