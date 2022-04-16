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الخارجية المصرية والألمانية تطلقان شعاراً مشتركاً للاحتفال بمرور 70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية

السبت، 16 أبريل 2022 04:54 م
الخارجية المصرية والألمانية تطلقان شعاراً مشتركاً للاحتفال بمرور 70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية
كتب أحمد جمعة

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أطلقت وزارتا الخارجية المصرية والألمانية شعاراً مشتركاً للاحتفال بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والذي يوافق يوم 16 أکتوبر 1952، وجاء إطلاق الشعار قبل ستة أشهر من هذا التاريخ ليكون بمثابة إشارة البدء لعدد من الفعاليات التي تعتزم سفارتا البلدين تنظيمها خلال الفترة المقبلة.
 
وصرح السفير خالد جلال سفير جمهورية مصر العربية في ألمانيا، بأن الشعار تم تصميمه بالتعاون بين السفارة المصرية في برلين ووزارة الخارجية الألمانية بما يعكس العلاقة الوطيدة بين البلدين.
 
وأضاف السفير المصرى، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية المصرية في برلين ومدن أخرى بألمانيا، وبما يعزز أيضاً من جهود الترويج السياحي المصري في السوق الألماني.

مصر والمانيا

العلاقات المصرية الالمانية

اخبار مصر

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