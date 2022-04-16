اليوم السابع
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الخارجية الروسية تؤكد إرسال مذكرات احتجاج للدول التى تزود أوكرانيا بالأسلحة

السبت، 16 أبريل 2022 06:00 ص
الخارجية الروسية تؤكد إرسال مذكرات احتجاج للدول التى تزود أوكرانيا بالأسلحة حرب روسيا وأوكرانيا
أش أ

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أكدت وزارة الخارجية الروسية إرسال مذكرات احتجاج إلى الدول التي تقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتزودها بالأسلحة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية: "نعم، أرسلناها"، وذلك ردا على طلب التعليق على تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بهذا الصدد، موضحة أن المذكرة تم توجيهها إلى جميع الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت، في وقت سابق، بأنها اطلعت على مذكرة احتجاج روسية، وجهت إلى واشنطن بشأن قرار الإدارة الأمريكية توريد أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.


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